Кабачки в сметане — вкуснее мяса! Блюдо, богатое клетчаткой и витаминами

Нежные кабачки в сметане — это вкусное и полезное блюдо, где овощи сохраняют легкую хрусткость, а сливочный соус придает им бархатистую текстуру и нежный молочный вкус с пикантной ноткой чеснока.

Рецепт: кабачки (500 г) нарежьте кружочками или кусочками толщиной 0,5 см, посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на среднем огне в растительном масле до золотистой корочки. В отдельной сковороде растопите 2 ст. л. сливочного масла, добавьте 200 г сметаны, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Прогрейте соус 2–3 минуты, смешайте с кабачками.

Подавайте сразу — эти кабачки вкуснее мяса! Хрустящие снаружи и тающие во рту кабачки в нежном соусе станут любимым блюдом всей семьи. Такое блюдо богато клетчаткой, витаминами и легко усваивается, идеально подходит для диетического питания.

Ранее стало известно, как приготовить шампиньоны в сметанно-горчичном маринаде: рецепт для духовки и мангала.