Кабачки «под грибы»: мой секрет хрустящей закуски без стерилизации!

Кабачки «под грибы» с перцем — хрустящие без стерилизации! Когда сезон кабачков в разгаре, а душа просит чего-то необычного, этот рецепт становится настоящей находкой! Маринованные кабачки с особым сочетанием специй приобретают удивительный грибной аромат и приятную хрустящую текстуру. А главное — никакой возни со стерилизацией, все просто и быстро!

Для начала берем молодые кабачки (около 2 кг) с нежной кожицей — их даже чистить не нужно. Нарезаем кубиками или ломтиками, как вам больше нравится. Добавляем 2 крупных болгарских перца, нарезанных соломкой, — лучше брать красный и желтый для красоты. Теперь готовим волшебный маринад: в кастрюлю наливаем 1 л воды, добавляем 100 мл уксуса 9%, 2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 5 горошин черного перца, 3 лавровых листа и самое главное — 1 чайную ложку сушеных грибов (белые или подберезовики). Доводим до кипения и варим 5 минут. В это время плотно укладываем кабачки и перец в чистые банки, добавляем в каждую по 2-3 зубчика чеснока и зонтик укропа. Заливаем кипящим маринадом, сразу закатываем крышками, переворачиваем и укутываем одеялом до полного остывания. Хранить можно при комнатной температуре — такая закуска прекрасно стоит всю зиму!

Секрет хруста — в молодых кабачках и быстрой заливке кипятком. А грибной аромат появляется благодаря сушеным грибам в маринаде — они делают вкус по-настоящему волшебным. Попробуйте через две недели — и вы не поверите, что это кабачки! Идеальная закуска к картошечке, в салаты или просто на хрустящий хлеб. Обязательно приготовьте — этот рецепт станет вашей любимой летней заготовкой!

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