https://static.news.ru/photo/9e70881e-320e-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи начали нести цветы к посольству Украины после крушения пассажирского Boeing 737, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев. Розы кладут на асфальт рядом со зданием диппредставительства. Об этом сообщает Life.ru.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. По последним данным, на борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди жертв трагедии 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Как ранее писал NEWS.ru, посольство Украины в Иране исправило информацию о крушении самолёта под Тегераном. На сайте дипмиссии исчезла информация об исключении версии теракта.