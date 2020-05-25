К первому этапу снятия ограничений готовы приступить 23 региона

https://static.news.ru/photo/cc911d9c-9e94-11ea-b3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

23 из 85 российских регионов могут приступить к смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор, — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ни один из «страшных» сценариев развития пандемии в стране не оправдался и система здравоохранения справилась с ситуацией. Резкого роста случаев заражения и перегрузки больниц не произошло.

Как писал NEWS.ru, в Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.