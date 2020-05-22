Собянин высказался за продление сроков самоизоляции в столице

https://static.news.ru/photo/383e6f60-9c3b-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса, — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что ситуация в Москве по ключевым показателям неплохая. Коэффициент заболеваемости составляет 0,97. Вдвое снизилось количество вновь выявляемых заражённых и количество поступающих в клиники тяжело больных.

По словам мэра, Москве удалось избежать худшего сценария, в отличие от многих мегаполисов мира, сообщает РИА Новости.

В Москве на сегодняшний день 158,2 тысячи заболевших, 43,5 тысячи человек выздоровели, 1,8 тысячи скончались. В целом по России, согласно последним данным, выявлено 326,4 тысячи случаев заражения. Более 99 тысяч человек выздоровели, свыше 3,2 тысячи умерли.

В мире более 5,2млн инфицированных COVID-19, около 335 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти готовятся к запуску первого этапа смягчения ограничений, связанных с пандемией. Запреты начнут снимать с 25 мая.