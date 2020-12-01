Рекордное атмосферное давление установится к концу недели в Москве

В предстоящие выходные в российской столице погода будет определяться мощным антициклоном. В субботу и воскресенье ожидается рекордное для Москвы атмосферное давление.
5 и 6 декабря давление превысит 765 миллиметров ртутного столба. Таким образом, в субботу оно превысит рекордный показатель, который был зафиксирован в 2001 году. Тогда 5 декабря атмосферное давление составило 764,3 мм рт. ст.
Рекордом для 6 декабря является показатель, установленный в 2002 году. В тот день атмосферное давление было зафиксировано на уровне 766,9 мм рт.ст,
Как писал NEWS.ru, самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 30 ноября
По прогнозу Гидрометцентра, похолодание должно начаться уже со следующей недели, однако настоящей зимы в первые дни декабря жителям Центральной России ждать не стоит. Кроме того, этой зимой, как считают синоптики, будет теплее, чем обычно.