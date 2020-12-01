Рекордное атмосферное давление установится к концу недели в Москве

https://static.news.ru/photo/699cd8e6-33c4-11eb-8faa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные в российской столице погода будет определяться мощным антициклоном. В субботу и воскресенье ожидается рекордное для Москвы атмосферное давление.

5 и 6 декабря давление превысит 765 миллиметров ртутного столба. Таким образом, в субботу оно превысит рекордный показатель, который был зафиксирован в 2001 году. Тогда 5 декабря атмосферное давление составило 764,3 мм рт. ст.

Рекордом для 6 декабря является показатель, установленный в 2002 году. В тот день атмосферное давление было зафиксировано на уровне 766,9 мм рт.ст, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 30 ноября выдалось в 1998 году — минус 21,1 градуса. Самым тёплым последний день осени был в 1974 году, когда воздух прогрелся почти до 6 градусов выше нуля, информирует Метеобюро.

По прогнозу Гидрометцентра, похолодание должно начаться уже со следующей недели, однако настоящей зимы в первые дни декабря жителям Центральной России ждать не стоит. Кроме того, этой зимой, как считают синоптики, будет теплее, чем обычно.