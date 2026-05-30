Йогурт, творог и горсть оливок: кручу «итальянские» хлебные палочки — хрустят как закуска из кафе

Йогурт, творог и горсть оливок: кручу «итальянские» хлебные палочки — хрустят как закуска из кафе

Это очень удачный рецепт для тех, кто любит несладкую выпечку и разные закуски к чаю, вину или просто для перекуса. Тесто здесь получается совсем необычным: йогурт делает его мягким, творог — нежным, а оливки, соленый арахис и пармезан добавляют тот самый яркий вкус, будто это выпечка из маленькой итальянской пекарни.

Особенно нравится, что тесто готовится без долгой возни. Все просто смешивается в одной миске, а потом остается только раскатать палочки и отправить их в духовку. Пока они пекутся, по кухне идет очень вкусный сырно-сливочный аромат.

Для приготовления понадобится: йогурт — 150 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., творог — 180 г, оливки — горсть, соленый арахис — горсть, пармезан — 50 г, мука — примерно 250–300 г.

Йогурт смешайте с яйцом и разрыхлителем. Добавьте творог и хорошо разомните массу ложкой или лопаткой.

Оливки нарежьте небольшими кусочками, арахис слегка порубите. Добавьте их вместе с тертым пармезаном в тесто и перемешайте.

Постепенно всыпьте муку. Сначала перемешивайте лопаткой, затем рукой. Тесто получится мягким и немного липким.

Стол слегка припылите мукой, сформируйте из теста батон и нарежьте его на кусочки. Каждый кусочек раскатайте в длинную колбаску.

Выложите палочки на противень и выпекайте при 180°C до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже приготовила такие палочки дома и удивилась, насколько вкусным получилось сочетание творога, пармезана и соленого арахиса. Выпечка вышла ароматной, слегка хрустящей снаружи и очень мягкой внутри. Кстати, особенно вкусно есть их еще теплыми — сырный аромат тогда раскрывается сильнее всего.