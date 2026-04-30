Йодистый аромат камбалы не проблема. Этот рецепт ухи превращает особенность рыбы в изысканное достоинство

Прежде терпеть не мог камбалу, пока не сварил эту уху. Секрет — в правильном бульоне, овощах и финальном кусочке масла.

Что понадобится

600-800 г камбалы, 1,5 л воды, 3-4 картофелины, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 2 помидора, 1 сладкий перец, пучок укропа, 3-4 пера зеленого лука, 3-4 перца душистого, черный перец, 1,5 ч. л. соли, 20 г сливочного масла.

Как я готовлю

Камбалу нарезаю кусками, заливаю холодной водой, довожу до кипения, снимаю пену, солю, варю 15 минут. Рыбу вынимаю, бульон процеживаю.

Картофель режу кубиками, морковь — полукружиями, сельдерей — соломкой, лук шинкую. Помидоры ошпариваю, снимаю кожуру, режу дольками. Перец режу соломкой. Укроп и зеленый лук рублю.

В бульон добавляю картофель, душистый перец. После закипания — морковь, сельдерей, лук. Через 5 минут — сладкий перец. Рыбу разбираю на филе, удаляя кости и кожу.

Когда картофель почти готов (12-15 минут), добавляю помидоры и половину укропа. Через 5 минут — филе камбалы. Варю 2 минуты. Добавляю черный перец, сливочное масло, оставшийся зеленый лук. Накрываю крышкой, настаиваю 10 минут.