30 апреля 2026 в 10:30

Йодистый аромат камбалы не проблема. Этот рецепт ухи превращает особенность рыбы в изысканное достоинство

Фото: D-NEWS.ru
Прежде терпеть не мог камбалу, пока не сварил эту уху. Секрет — в правильном бульоне, овощах и финальном кусочке масла.

Что понадобится

600-800 г камбалы, 1,5 л воды, 3-4 картофелины, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 2 помидора, 1 сладкий перец, пучок укропа, 3-4 пера зеленого лука, 3-4 перца душистого, черный перец, 1,5 ч. л. соли, 20 г сливочного масла.

Как я готовлю

Камбалу нарезаю кусками, заливаю холодной водой, довожу до кипения, снимаю пену, солю, варю 15 минут. Рыбу вынимаю, бульон процеживаю.

Картофель режу кубиками, морковь — полукружиями, сельдерей — соломкой, лук шинкую. Помидоры ошпариваю, снимаю кожуру, режу дольками. Перец режу соломкой. Укроп и зеленый лук рублю.

В бульон добавляю картофель, душистый перец. После закипания — морковь, сельдерей, лук. Через 5 минут — сладкий перец. Рыбу разбираю на филе, удаляя кости и кожу.

Когда картофель почти готов (12-15 минут), добавляю помидоры и половину укропа. Через 5 минут — филе камбалы. Варю 2 минуты. Добавляю черный перец, сливочное масло, оставшийся зеленый лук. Накрываю крышкой, настаиваю 10 минут.

Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России
Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
«По-прежнему заинтересованы»: Лавров высказался о переговорах по Украине
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

