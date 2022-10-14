Известный пранкер рассказал, как его разоблачил украинский политик Пранкер Вован рассказал, как однажды его разоблачил украинский политик

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов, справа) и Лексус (Алексей Столяров)

Один из украинских политиков разоблачил дуэт российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) прямо во время разговора, признался Вован. В интервью «Известиям» Кузнецов отметил, что обычно пранкеров разоблачают на стадии согласования переговоров. Но в том случае, который описывает блогер, пранкеров раскрыли в ходе беседы.

Один из бывших украинских политиков немножко понял, что происходит, но это произошло на 35 минуте. Но он действительно очень умный человек, — отметил журналист.

В разговоре с Пятым каналом Вован добавил, что каждый звонок политику требует больших усилий и подготовки. Для успешного пранка, подчеркивает журналист, нужен немалый опыт разговоров с политическими деятелями.

Многие думают, что мы берем номер телефона, звоним и с нами все откровенничают. Нет, это достаточно серьезная работа, которая требует серьезной подготовки и количества времени, — признался Кузнецов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Лексусом и Вованом заявил, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев. Блогеры разговаривали с украинским министром от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.