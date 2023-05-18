Изуродованная модель отсудила у хирургов 5 млн рублей Модель Тарасевич из Сочи отсудила у хирургов 5 млн рублей за неудачную пластику лица

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Модель Юлия Тарасевич из Сочи отсудила у клиники пластической хирургии компенсацию в 5 млн рублей за неудачную операцию, сообщает «360». Как рассказала пострадавшая изданию, в результате вмешательства она получила нейропатию лицевого нерва, потеряв способность улыбаться и закрывать глаза.

По словам модели, изначально она пришла в клинику в Краснодаре за аппаратной подтяжкой овала лица, не планируя кардинальных изменений. Однако врачи уговорили молодую женщину на три операции: блефаропластику верхних и нижних век, подтяжку мягких тканей средней трети лица и удаление комков Биша. После этого у Юлии началась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

Может быть, хотя бы закрывать глаза смогу, пока я это не могу делать. Улыбаться я никогда уже не смогу, — подчеркнула Юлия.

Тарасевич подала на клинику и хирурга в суд, потребовав компенсацию в 35 млн рублей. Однако суд в Краснодаре постановил взыскать с клиники в пользу Юлии в семь раз меньше — 5 млн рублей. При этом, по словам женщины, хирурги, изуродовавшие ей лицо, не только не извинились, но и нагрубили ее адвокату. Модель заявила, что подаст апелляцию на решение местного суда в высшие инстанции. Также она намерена добиваться, чтобы хирурги из этой клиники «не смогли больше никому навредить».

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