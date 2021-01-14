Израильская клиника в Сколково отказалась от закупки вакцины от Pfizer

https://static.news.ru/photo/4c1e4fca-5746-11eb-ab2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере «Сколково», который мог получить возможность ставить прививки от коронавируса незарегистрированной в России вакциной от Pfizer, прекратил переговоры с производителем препарата.

В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о её эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах, — сообщили в клинике.

Там отметили, что никогда не проводили вакцинацию препаратом от Pfizer и не делают этого сейчас. Кроме того, организация в самого начала пандемии COVID-19 находится в контакте с институтом имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций, которые разрабатывают российские вакцины.

Владелец организации Евгений Туголуков отметил, что в клинике решили сконцентрироваться на своей основной специализации — лечении онкологии, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, в 2021 году не попадёт в частные клиники России. Препарат будет поставляться только в страны, с которыми заключены государственные соглашения. Без договорённостей с Россией невозможно появление вакцины даже в филиале израильского госпиталя Hadassah, расположенном в центре «Сколково».