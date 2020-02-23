https://static.news.ru/photo/7d8b15f8-5642-11ea-992b-fa163e074e61_660.jpg Фото: BenGurionInternationalAirportFanPag/facebook.com

Эпидемия коронавируса стала причиной ужесточения правил въезда в Израиль для прибывающих из Италии и Австралии. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что туристам из этих стран будет запрещён въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов граждане страны пройдут двухнедельный карантин. Нарушение карантина для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.

Я считаю, что чрезмерная подготовка лучше, чем отсутствие подготовки, — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Он признал, что Израиль более строг в борьбе с коронавирусом, чем любая другая страна, но правительство государства и впредь будет делать всё для предотвращения распространения вируса.

Ранее в Израиль запретили въезжать всем лицам, которые не являются гражданами страны и находились в Китае, Таиланде, Гонконге и Макао и Сингапуре в течение последних двух недель. Те же меры приняты в отношении иностранцев, побывавших в Японии и Южной Корее.

В свою очередь, для израильтян, возвращающихся из этих стран, утверждены особые правила, требующие от граждан немедленно связаться с медицинскими службами и пройти домашний карантин, предполагающий отказ от посещения публичных мест, общественного транспорта, массовых мероприятий, офисов, учебных заведений.

Ранее губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана закрыл все школы, университеты и другие учебные заведения из-за распространения эпидемии в этой области на севере Италии, писал NEWS.ru.