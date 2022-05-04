Изменчивый май: синоптик рассказал о грядущих заморозках в центре России

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о заморозках в ближайшие дни. Ночью температура воздуха опустится до 1–2 градусов ниже нуля, сообщает ТАСС.

Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии ожидается до 1–3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки — до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа, — рассказал метеоролог.

Холодная погода будет наблюдаться на территории всего Центрального федерального округа 5 и 6 мая. Заморозки ожидаются в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областях.

Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла и теперь всё время будет только тепло, — заключил Вильфанд.

Специалист добавил, что в мае необходимо быть готовыми к смене друг друга похолоданий и потеплений.

Ранее в Москве и Московской области на 3 мая был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действовало до 21:00.