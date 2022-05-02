В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Московской области на 3 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра. В Московском регионе 3 мая ожидается юго-западный ветер 5–10 м/с, однако местами будут порывы до 17 м/с. Предупреждение будет действовать до 21:00.

Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — указывается в сообщении.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в первую половину майских праздников в столице не ожидается осадков, но будет прохладно. По его словам, 3 мая в Москве ожидается очередной циклон, из-за него облачная погода, небольшие дожди и до плюс 16 днём. В среду, 4 мая, также облачно и дождь, днём до плюс 12.