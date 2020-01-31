https://static.news.ru/photo/f5f039b4-43ec-11ea-bf53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Китаянка по фамилии Цзян, излечившаяся от коронавируса нового типа, рассказала о болезни. По её словам, в эпицентре пневмонии, городе Ухане, она проработала несколько лет. 15 января китаянка решила поехать в родной город, но по приезду резко почувствовала себя плохо.

Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой, — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что доктора каждый день проводили ей противовирусное лечение. Им пришлось прибегать даже к методам традиционной китайской медицины.Победить болезнь удалось благодаря усилиям врачей и хорошему настрою самой пациентки.

Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное — не надо бояться самому, и самое важное — как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки, — заключила китаянка.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находился в китайском городе Ухань. К настоящему моменту от вируса погибли 170 человек, число заражённых составляет 7711 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в США впервые произошла передача коронавируса от человека к человеку. Сообщается, что 60-летняя женщина, недавно путешествующая по КНР, заразила своего мужа.