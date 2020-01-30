https://static.news.ru/photo/974234e6-42d7-11ea-9d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Восьмиклассник Дмитрий Мартынов, избивший учительницу в московской школе № 113, оказался жертвой домашнего насилия. Мальчик страдал от побоев отца и мачехи.

Мачеха била его за любую провинность, оставляя на теле синяки и кровоподтёки. Но главным потрясением для Димы стала новость, что Анастасия — неродная. Настоящая родительница мальчика отбывает наказание за убийство, — пишет StarHit.

Анастасия Мартынова в ответ заявила, что пасынок истязал животных, бил сестру и бабушку. После того как мальчик ударил её сковородой, женщина сбежала из семьи.

Отец Дмитрия признался, что не мешал сыну курить и выпивать. Сам Александр Мартынов оказался судим за кражу и угрозы расправой, биологическая мать мальчика попала в тюрьму вскоре после родов.

Как писал NEWS.ru, в России обсуждается законопроект о домашнем насилии, который предполагает введение дополнительной правовой защиты для россиян, страдающих от родственников. Противники закона считают, что его принятие подорвёт основы семейных ценностей.