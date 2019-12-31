https://static.news.ru/photo/50154c96-2bc8-11ea-929e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следуправление СКР по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело в отношении депутата регионального парламента и гендиректора компании «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева по факту причинения им телесных повреждений своему подчинённому.

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл 19 декабря в служебном кабинете Лебедева. Парламентарий избил мужчину 1991 года рождения, в результате чего тот получил перелом носа, ссадины и гематомы. Конфликт между депутатом и его подчинённым возник из-за разногласий в сфере трудовых правоотношений, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев избил музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Артист получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Суд приговорил Телепнева к двум годам колонии-поселения, а партия «Единая Россия» исключила его из своих рядов.