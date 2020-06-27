Из-за сбоя в системе регистрации на рейсы S7 возможны задержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак, подвергшаяся нападению в Среднеуральском женском монастыре, сообщила, что она и её коллеги сняли побои. Они планируют восстановить видеоматериалы, доказывающие вину активистов, и подать в суд.

Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стёрты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски, — написала светская львица в своём Telegram-канале....