Из-за сбоя в системе регистрации на рейсы S7 возможны задержки

У российской авиакомпании S7 возникли проблемы с системой, отвечающей за регистрацию рейсов. Из-за этого вылеты лайнеров могут задерживаться. Об этом сообщила представитель компании.
Специалисты S7 Airlines уже занимаются восстановлением работы системы регистрации на рейсы. Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства, — сказала собеседница сообщила РИА Новости.
По её словам, проблемы с системой регистрации длятся уже около часа, из-за этого возможны вынужденные задержки рейсов. Авиакомпания информирует своих клиентов с помощью sms-рассылки.
Как писал NEWS.ru, в Росавиации отвергли перевозку пассажиров грузовыми рейсами «Аэрофлота».
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