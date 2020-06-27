Общество

Из-за сбоя в системе регистрации на рейсы S7 возможны задержки

21:53, 27 июня 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российской авиакомпании S7 возникли проблемы с системой, отвечающей за регистрацию рейсов. Из-за этого вылеты лайнеров могут задерживаться. Об этом сообщила представитель компании.

Специалисты S7 Airlines уже занимаются восстановлением работы системы регистрации на рейсы. Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства, — сказала собеседница сообщила РИА Новости.

По её словам, проблемы с системой регистрации длятся уже около часа, из-за этого возможны вынужденные задержки рейсов. Авиакомпания информирует своих клиентов с помощью sms-рассылки. 

Как писал NEWS.ru, в Росавиации отвергли перевозку пассажиров грузовыми рейсами «Аэрофлота». 

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