23 сентября 2025 в 13:01

Из семечка в клумбу с оранжевыми «солнышками»: посадил в октябре — забыл до лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Календула — идеальный цветок для подзимнего посева, который уже к июню из семечка превратится в яркую клумбу с золотисто-оранжевыми «солнышками». Растет без ухода: посадил в октябре — забыл до лета.

Ее преимущества: морозостойкость семян (всходы выдерживают -5°C), способность расти на бедных почвах, самосев и лекарственные свойства. Посев в октябре прост: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте 1-2 см компоста или земли, прижмите доской для защиты от ветра.

Весной календула взойдет сама, а с июня по октябрь будет цвести без перерыва, отпугивая вредителей и привлекая пчел. Она не требует полива, не болеет и подавляет сорняки. Это беспроигрышный вариант для занятых дачников.

Ранее был назван кустарник, который не боится морозов и жары: посадил осенью — летом море цветов.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
