Из обычной муки и молока: пасхальный кулич на пушистом тесте — сдобный и душистый

Пасхальный кулич на пушистом тесте — это классика, которая не требует экзотических ингредиентов, но дарит тот самый душистый, сдобный вкус, который помнит каждый с детства.

Обычная мука и молоко, немного терпения — и у вас на столе окажется нежнейший, пористый кулич с волокнистым мякишем, который не черствеет несколько дней.

Для приготовления понадобится: 500 г муки в/с, 200 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 120 г сахара, 1,5 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. ванильного сахара, 100 г изюма (замочить в чае), цедра лимона по желанию.

Для опары в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут. Смешайте муку, сахар, соль, ванильный сахар. Добавьте опару, яйца и замесите тесто. Постепенно введите мягкое сливочное масло, вымешивайте 15 минут до гладкости. Вмешайте изюм и цедру. Накройте и оставьте в тепле на 2 часа для подъема, обмяв один раз.

Разложите тесто в формы на 1/3 объема, дайте подойти до краев. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 35–50 минут (в зависимости от размера). Готовые куличи охладите и украсьте глазурью.

