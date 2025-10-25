Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 04:33

Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки

Домашние заботы часто кажутся бесконечными, но порой решение лежит на кухонной полке. Обычный рис, который есть в каждом доме, способен помочь не только на кухне, но и в бытовых вопросах. Немного фантазии — и привычная крупа превращается в универсальный инструмент, экономящий время и силы.

С помощью риса легко очистить узкие вазы, бутылки и термосы: зерна создают мягкий абразив, удаляя налет и остатки напитков. Его можно использовать для изготовления домашних игрушек для кошек: пластиковая емкость с рисом превратится в гремящую забаву, которая надолго займет питомца.

Остатки рисовой воды становятся отличным удобрением для комнатных растений, а сухие зерна помогают избавиться от статического электричества на одежде. Эти простые, безопасные и проверенные способы делают рис настоящим помощником по дому, помогая справляться с повседневными заботами легко и эффективно.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

Читайте также
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Семья и жизнь
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Почему петрушка не растет на прежнем месте: секрет, который знают только опытные дачники
Общество
Почему петрушка не растет на прежнем месте: секрет, который знают только опытные дачники
Плов из булгура теперь любимый в семье: попробуйте этот простой рецепт, и готовится он быстрее, чем рис
Общество
Плов из булгура теперь любимый в семье: попробуйте этот простой рецепт, и готовится он быстрее, чем рис
Полкочана капусты и горстка риса — готовлю лаханоризо. Эту вкуснятину ела в греческом ресторанчике. Никаких хитростей, только 15 минут
Общество
Полкочана капусты и горстка риса — готовлю лаханоризо. Эту вкуснятину ела в греческом ресторанчике. Никаких хитростей, только 15 минут
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
Экономика
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
лайфхаки
рис
крупы
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника
Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян
Три российских аэропорта временно прекратили работу
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
Ученый предсказал возможный маневр объекта 3I/ATLAS в Солнечной системе
«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа
Жители Рязани рассказали о серии взрывов над городом
ПВО отбила серию атак дронов ВСУ на Москву
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Вместо антидепрессантов: все, что вам нужно знать о магнии. Ликбез от врача
Стало известно, каким путем Россия хочет завершить конфликт на Украине
Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи
Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью
Лукашенко потребовал навести порядок для передачи Белоруссии молодежи
Взрыв в сочинской многоэтажке: погибшие, пропавший ребенок, причины
Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Взрыв прогремел в одной из жилых многоэтажек на юге России
Без этого новоселья не будет: 10 советов юриста перед покупкой квартиры
В Петербурге объявили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.