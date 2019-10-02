https://static.news.ru/photo/584970ac-e511-11e9-a096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Учёные ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии выпустили 14 белух в акваторию Охотского моря из приморской бухты Средняя. Дата следующего выпуска морских млекопитающих в естественную среду обитания будет определена с учётом дорожной и гидрологической ситуаций.

2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии «Владимир Сафонов» успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих из бухты Средней, — сообщили во ВНИРО.

Животные перенесли дорогу благополучно, а команда специалистов сработала профессионально.

Как писал News.ru, 27 августа бухту Средняя покинула последняя группа косаток. Их путь от «китовой тюрьмы» до побережья занял пять дней. За это время они преодолели 1800 км. Как заверил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, ситуация с «китовой тюрьмой» в России больше не повторится.

О том, что существует «китовая тюрьма», общественность узнала в октябре 2018 года благодаря заявлению Greenpeace. В нём сообщалось, что косаток, занесённых в Красную книгу, готовят к нелегальной продаже из России в Китай. Всего в бухте содержалось 12 косаток и 90 белух.

Процесс их освобождения начался в июне текущего года, животных вывозят и выпускают в Охотское море группами.