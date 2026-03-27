Из чего сделать клумбу: от текстильных грядок до дизайнерских решений — классные варианты

Если раньше клумба ассоциировалась с обычной грядкой «в бортике», то сегодня это уже полноценный элемент дизайна участка. Причём сделать её можно буквально из всего — от подручных материалов до современных решений из садовых магазинов. Эксперты советуют: выбирать не только по бюджету, но и по сроку службы, удобству и внешнему виду.

Самый бюджетный вариант — старые доски. Это классика, которая до сих пор работает. Из них легко собрать короб, придать любую форму и покрасить под стиль участка. Но важно помнить: дерево без обработки быстро гниёт, поэтому лучше пропитать его защитными средствами или использовать лиственницу.

Чуть более долговечный вариант — кирпич, керамзитоблок и камень. Такие клумбы выглядят аккуратно и «дорого», хорошо держат форму и служат годами. Их часто используют для стационарных цветников у дома. Минус — требуется время и усилия на укладку.

Популярное решение последних лет — клумбы из подручных вещей. Старые шины, ведра, бочки, ящики, даже старая мебель — всё это можно превратить в необычные цветники. Это бюджетно и даёт простор для фантазии, особенно если добавить покраску и декор.

Современный тренд — текстильные клумбы. Это плотные геотекстильные мешки или контейнеры, которые хорошо пропускают воздух и влагу. Они лёгкие, мобильные и подходят даже для небольших участков или террас. Особенно удобны для сезонных посадок.

Также всё чаще используют пластиковые и композитные конструкции. Готовые модули легко собираются, не гниют, не боятся влаги и выглядят аккуратно. Это хороший вариант для тех, кто хочет «поставил и забыл».

Для более дорогих решений выбирают бетон, металл или габионы (сетки с камнем). Такие клумбы становятся частью ландшафтного дизайна и служат десятилетиями. Металл (например, кортеновская сталь) сейчас особенно в тренде — со временем он покрывается красивой патиной.

Отдельно эксперты отмечают оцинкованные, многоуровневые и вертикальные клумбы — они экономят место и выглядят современно. Их делают из дерева, пластика или готовых модулей.

Главный совет: не бойтесь комбинировать. Даже простые доски можно сочетать с камнем или текстилем и получить стильный результат без больших затрат. Сегодня клумба — это не про «из чего есть», а про идею и вкус.

