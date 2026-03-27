27 марта 2026 в 12:05

Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества

Депутат Иванов поддержал законодательное закрепление поддержки паломничества

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Идея о законодательном закреплении мер поддержки паломничества заслуживает внимания, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Общественной палаты. По его словам, этот шаг позволит сохранить культурное наследие и поддержать людей в их духовных поисках.

Сейчас в законе «О свободе совести» не предусмотрена прямая возможность оказания помощи в организации паломнической деятельности. Планируемые поправки призваны исправить это упущение, по сути, законодательно закрепив ту практику, которая уже сложилась в отношениях государства и религиозных объединений. Речь идет о том, чтобы признать: паломничество — это не просто частное дело верующих, а важное направление, в котором правительство и общество заинтересованы не меньше, чем сами религиозные организации. Помощь в реализации паломнических поездок — это не финансирование деятельности как таковой, это поддержка наших граждан в их духовных устремлениях, — пояснил Иванов.

Он отметил, что ранее был принят закон, разграничивающий туристическую и паломническую деятельность и закрепляющий исключительное право религиозных сообществ на организацию паломнических поездок. По словам зампреда ВРНС, это важная мера, поскольку верующие часто становились жертвами недобросовестных турфирм.

Мы видим, как сегодня развивается инфраструктура вокруг Соловецкого архипелага в преддверии 600-летия обители, как создаются новые паломнические маршруты, как федеральные средства направляются на благоустройство территорий вокруг храмов и монастырей. Это правильный вектор. Паломничество — это не только духовная потребность, но и мощный фактор развития регионов, сохранения нашего культурного наследия, воспитания молодежи на примерах нашей истории, — добавил Иванов.

Он заключил, что люди, вернувшиеся с фронта и потерявшие близких, нуждаются в духовной поддержке. По словам депутата, паломничество может помочь им обрести исцеление. Однако Иванов подчеркнул, что государство должно обеспечить установку пандусов, подъемников и адаптированных маршрутов, чтобы люди на инвалидных колясках могли беспрепятственно посещать храмы.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что кафе при храмах и монастырях имеют особую атмосферу. По его словам, в таких местах часто трудятся дизайнеры, художники и представители других профессий.

депутаты
Россия
паломники
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
