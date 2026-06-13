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13 июня 2026 в 11:03

Июньский чеснок резко пожелтел — быстрый способ вернуть грядкам здоровый вид

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если чеснок в июне начал желтеть с кончиков, не спешите искать вредителей или болезни. Чаще всего причина намного проще — растению банально не хватает азота. В этот период чеснок активно наращивает головки и быстро расходует питание из почвы.

Особенно часто проблема появляется после дождей и на песчаных грядках, где полезные вещества быстро вымываются. Чтобы быстро помочь растениям, опытные дачники делают внекорневую подкормку: на 10 литров воды берут столовую ложку мочевины, немного лимонной кислоты и ложку жидкого мыла. Раствором опрыскивают листья вечером или в пасмурную погоду.

Уже через пару дней чеснок становится заметно зеленее и крепче. После такой «скорой помощи» важно дополнительно полить грядки удобрением с калием и фосфором, чтобы головки выросли крупными.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что чеснок после опрыскивания быстро оживает даже после холодных дождей. Еще один полезный совет — не перекармливать растения азотом в конце лета, иначе головки будут хуже храниться зимой.

Ранее сообщалось, что замиокулькас часто называют «растением для занятых», но без ухода он может замедлиться в росте. Простая подкормка помогает вернуть ему силу.

Проверено редакцией
Общество
чеснок
советы
июнь
Марина Макарова
М. Макарова
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