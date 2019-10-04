Первая неделя октября выдалась насыщенной на судебные решения. Состоялись первые суды в апелляции по фигурантам «московского дела», арестованы убийца полковника СК Сергей Григорьев и топ-менеджер «Аэрофлота» Владимир Александров за мошенничество. А под конец недели информационное поле взорвала новость о сыне вице-президента МТС Алане Ибрагимове. Его задержали сотрудники ДПС после нескольких часов погони, а он сам и его приятель, предположительно, находились под действием наркотиков.

30 сентября состоялся суд по апелляционной жалобе защиты и апелляционному представлению прокурора по резонансному делу Павла Устинова. Он — фигурант «московского дела», был задержан на митинге 3 августа, при этом он сам утверждал, что о проходящей акции ничего не знал, а просто стоял у метро и ждал друга. Омоновцы посчитали его потенциально опасным и задержали. При задержании омоновец Лягин вывихнул руку — это и легло в основу обвинения, Устинову вменили ч. 2 статьи 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья».

В итоге Тверской суд назначил ему три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. После поднявшегося в обществе шума Павлу изменили меру пресечения — из СИЗО его выпустили под подписку о невыезде, а позже — изменили приговор суда первой инстанции. Мосгорсуд в понедельник назначил ему год условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд изменил категорию тяжести преступления с тяжкой на среднюю тяжесть.

В тот же день Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на арест другого фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова. Он обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти. По версии следствия, на митинге 27 июля молодой человек толкнул полицейского двумя руками в грудь, чем причинил ему физическую боль. Позже его объявили в международный розыск. Чирцова задержали в Минске 28 августа местные правоохранители, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию. 3 сентября Басманный суд отправил его в СИЗО до 2 ноября. Итог — апелляция была оставлена без удовлетворения.

Сергей Лантюхов/News.ru

В Басманном суде 30 сентября продлевали домашний арест Сергею Фомину. Он известен как участник акции 27 июля, который якобы прикрывался чужим ребёнком, чтобы пройти оцепление.

Позже отец ребёнка Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является их родственником. Самих Проказовых прокуратура намерена лишить родительских прав. Изначально сообщалось, что Фомину предъявят обвинение по организации массовых беспорядков, но позже статья сменилась на участие в них.

Дважды на этой неделе — 30 сентября и 2 октября — Мосгорсуд пытался приступить к рассмотрению апелляции на приговор Ивана Подкопаева. Он осуждён по ч. 1 статьи 318 УК за то, что распылил перцовый баллончик в сторону росгвардейцев на митинге 27 июля. Свою вину он признал. В первый раз суд перенесли из-за ненадлежащего извещения подсудимого, во второй — из-за появления второго адвоката и изменения позиции самого Подкопаева. Новая дата рассмотрения апелляции — 9 октября.

2 октября прошли несколько громких арестов в Басманном суде. Был арестован обвиняемый в убийстве полковника СК Владислава Капустина Сергей Григорьев. Обвиняемый объяснил свой поступок тем, что у него отобрали квартиру, а следователи СК выбрасывали его жалобы. По данным следствия, Григорьев состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Мужчина заключён под стражу до 1 декабря.

Также были арестованы заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров и его предполагаемые подельники — председатель адвокатской коллегии «Консорс» Александр Сливко, адвокат коллегии Дина Кибец и бывший руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями несмотря на то, что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов. Все четверо арестованы до 30 ноября.

Владимир Александров Кирилл Зыков/АГН «Москва»

3 октября возобновились суды по «московскому» делу. Мосгорсуд почти одновременно приступил к рассмотрению апелляций на приговор Владиславу Синице и Евгению Коваленко. Синица осуждён Пресненским судом на пять лет за твит, который расценили как призыв к расправе над детьми силовиков, ему вменили пункт «а», ч. 2 ст. 282 УК. Коваленко осудили на три с половиной года за то, что он кинул урну в сторону росгвардейца на митинге 27 июля (ч. 1 статьи 318 УК). Дело Коваленко вернули в районный суд — для рассмотрения замечаний защиты на протокол. В отношении Синицы рассмотрение было закончено 4 октября. Суд был непреклонен: постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения.

3-го же октября получил десять суток административного ареста сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов. Ему вменили статью 19.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». На суде молодой человек признал свою вину.

Кроме этого, у Ибрагимова накопилось ещё немало административных правонарушений: невыполнение требований об остановке, отказ от медосвидетельствования, управление автомобилем с подложными номерами, выезд на «встречку». Прав молодой человек давно лишён.

О задержании Алана Ибрагимова стало известно 3 октября. Как сообщал Telegram-канал Baza, сотрудники ДПС несколько часов преследовали его автомобиль BMW. Сначала Ибрагимову удалось уйти от погони, но позже он случайно попал в камеры видеонаблюдения в районе Беломорской улицы, благодаря чему машину удалось догнать и остановить. Кроме самого Ибрагимова в машине находился ещё один человек. Они заблокировали двери и отказывались выходить. Тогда полицейские выбили стёкла в машине и силой вытащили правонарушителя и его пассажира.

В автомобиле задержанного нашли пистолет и пакетики, предположительно, с наркотическими веществами. По некоторым сообщениям, Ибрагимов и его приятель якобы сами находились под действием наркотиков, но подтвердить это не удалось — они отказались проходить медосвидетельствование.

Адвокат Станислав Дроботов, отвечая на вопрос, почему одни за пьяное вождение получают лишь административный арест, а вторые за пост в Интернете — реальный длительный срок заключения, сказал, что в некоторых случаях происходит смешение правоприменительной деятельности с политическими процессами.

Попытки воспользоваться связями со стороны власть имущих для защиты собственной головы или своих близких были, есть и будут. Но, во-первых, связи не всегда помогают, во-вторых, всякой наглости есть предел, в-третьих, подставляться за других никому не нравится, — говорит он.

Однако в ситуации с Ибрагимовым утверждать что-то пока рано, так как может быть возбуждено уголовное дело, а также необходимо проверить, что именно за вещества были у молодого человека с собой, уверен адвокат.