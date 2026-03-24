IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России

Введение цифрового кодекса в России станет важной и прогрессивной мерой, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Так он отреагировал на то, что в Госдуму планируют внести проект закона о гарантиях цифровых прав россиян.

В последние 10 лет мы пытаемся сделать так называемый цифровой кодекс — то, что сделала Европа. У них это называется цифровой акт, а у нас все разрозненно. У нас неизвестно, в каких местах лежат все положения. Поэтому цифровой кодекс, конечно, нужен. Нужен понятийный аппарат. Например, есть кодекс лесной, кодекс водный. Теперь у нас должен быть цифровой кодекс, — высказался Клименко.

Эксперт отметил, что цифровой кодекс станет частью большой и важной работы по приведению в порядок законодательства, связанного с развитием технологий. По его мнению, акт также дополнительно урегулирует сферы связи и массовых коммуникаций.

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что в России следует ввести запрет на блокировку и замедление социальных сетей. В то же время, по его словам, надзорные органы будут продолжать пресекать правонарушения в Сети при необходимости.