История праздника 8 Марта и его традиции

Совсем скоро наступит 8 Марта. На пару дней ленты в социальных сетях превратятся в красочный цветочный контент, по мессенджерам будут пересылаться картинки и гифы с поздравлениями и пожеланием «женского счастья», а бабушки, женщины, девушки, девочки будут получать цветы и презенты от близких. NEWS.ru решил рассказать историю возникновения праздника 8 Марта, о традициях этого дня и о том, как россияне отдыхают 8 марта 2022 года.

История возникновения праздника 8 Марта

В истории праздника 8 Марта присутствует некий дуализм, и невозможно определить единственно верную версию появления Международного женского дня. Кроме того, все версии между собой переплетаются. Кратко расскажем обо всех версиях появления 8 Марта в мире.

Начало борьбы за права женщин

Основополагающей датой является 8 марта 1857 года. В этот день в Нью-Йорке сотрудницы ткацких фабрик стали участницами массовой забастовки. Их не устраивали низкие зарплаты и условия организации быта. Кроме того, работницы выдвигали требования о решении проблем образования женщин, а также о предоставлении им права на участие в голосовании на выборах. Для привлечения внимания девушки били половниками и палками по пустым кастрюлям (такой способ протеста назвали «маршем пустых кастрюль»).

Демонстрация привела к определенным результатам. Женщин стали принимать в университеты, в мире стали появляться женские профсоюзы. Затем дамы продолжили выдвигать свои требования и бастовать. Таким образом, 8 марта — это стартовая точка в борьбе за права женщин.

Международный женский день wikimedia.org

В феврале 1908 года прошла ещё одна демонстрация с участием 15 тысяч женщин, которые были недовольны ограничениями в правах. Затем социалистки в Америке решили сделать ежегодные женские мирные митинги традиционными.

Роль Клары Цеткин в истории Международного женского дня

Ключевой фигурой в истории возникновения праздника 8 Марта является Клара Цеткин. Она известна как политический деятель, одна из лидеров Социал-демократической партии Германии. Цеткин была участницей формирования коммунистической партии Германии, активисткой движения под названием феминизм. В 1910 году Клара и Роза Люксембург (деятель немецкой и европейской революционной левой социал-демократии), выступая на конференции в Копенгагене, предложили утвердить праздник и назначить его проведение именно на 8 марта.

Для утверждения праздника в восьмой день марта две дамы-революционерки напомнили о старинном немецком предании из эпохи Средневековья, когда в Германии действовал «закон первой ночи». Он означал, что крепостные девушки, которые выходили замуж, сначала обязаны были отдать невинность своему хозяину. Согласно легенде, в одной из деревень Германии выдавали замуж восемь девушек с одним и тем же именем — Марта.

Семеро из них безропотно последовали жестокому закону, отдавшись своему хозяину, а восьмая стала сопротивляться, но была насильно доставлена к господину в замок. В суматохе она спрятала в складки своей рубашки нож, которым убила хозяина. После этого она сбежала из замка, отправилась к жениху, и рассказала ему о случившемся. Они вместе сбежали и прожили счастливую жизнь вместе.

Эту легенду Клара и Роза привели в пример как первый в истории бунт женщины. В честь восьмой девушки по имени Марта они настояли утвердить праздник 8 Марта, в который женщинам всей планеты можно будет участвовать в митингах, шествиях, демонстрациях для привлечения внимания общества к своим проблемам.

История возникновения праздника 8 Марта wikimedia.org

После конференции праздник утвердили, но всё же приурочили его к годовщине демонстрации работниц нью-йоркских текстильных фабрик.

Петроград в истории 8 Марта

Некоторые историки утверждают, что история 8 Марта начинается в России. Правда, начинается она 23 февраля (по юлианскому календарю, по григорианскому — 8 марта). В этот день в 1917 году женщины в Петрограде устроили бунт. Несколько сотен женщин протестовали на улицах против голода, Первой мировой войны, а также требовали права участия в выборах.

Этот день считается началом Февральской революции, благодаря которой было свергнуто самодержавие и установлена власть Временного правительства. Уверенность и напор женщин оценили, было принято решение каждый год в эту дату выражать дань уважения прекрасному полу. После смены календаря праздник переместился с 23 февраля на 8 марта.

Однако эту версию историков опровергает тот факт, что российские женщины отметили первый Международный женский день в 1913 году (задолго до вышеописанной забастовки в Петрограде).

Как видите, одну единственную причину появления праздника установить не удалось. Историки не могут однозначно ответить, кто его придумал и что именно послужило причиной. Однако, несмотря на размытость истории, праздник 8 Марта не стал менее любимым. Сегодня его ждут и отмечают дамы всех возрастов. Не будет исключением и 8 Марта 2022 года. Далее расскажем о традициях этого праздника и о том, как россияне отдыхают 8 марта 2022 года.

8 Марта 2022 года pexels.com

Традиции праздника 8 Марта. Как его отмечают в 2022 году

Сейчас женщины уже не проводят митинги и забастовки, не выступают за свои права в этот день, а принимают поздравления и подарки. Какие традиции стоит соблюдать 8 марта 2022 года:

Поздравления всей прекрасной половины, без разделений по возрасту, статусу или каким-либо другим категориям.

Традиционный презент — цветы. В большинстве случаев дарят букеты тюльпанов. Это традиционные цветы праздника, которые символизируют нежность, изящность и наступление весны. Также 8 Марта часто дарят мимозу, но и букетам из других, не менее красивых цветов, женщины будут рады.

Освобождение женщин от домашних дел. Во многих семьях в этот день принято готовить своим женщинам завтрак. Многие предпочитают и в течение всего дня не подпускать женщин к плите и уборке. Бесспорно, раньше мужчины упорнее старались исполнять работу по дому. Сейчас для многих в приоритете путь наименьшего сопротивления — поход в ресторан или доставка еды домой. Но если в любом случае женщина освобождается в этот день от обязательства готовить еду, то почему бы и нет.

Подарки женщинам. Традиция пошла с того времени, когда в организациях отличившимся сотрудницам начальство выдавало грамоты, отмечая их старания и успехи. С течением времени на празднике стало меньше политического навеса, 8 Марта стало более праздничным, и появилась традиция дарить милым дамам презенты. Однако стоит тщательно продумать, что подарить любимой на 8 Марта. Не всякая женщина в этот день обрадуется кастрюле, сковороде или блендеру. Сейчас многие дамы воспринимают это как намёк на место у плиты.

Выходной день. Нерабочим днём этот праздник был объявлен ещё в 1965 году. Это законный выходной день по всей стране.

Коллективные поздравления/корпоративы. Накануне праздничного нерабочего дня коллективы во многих компаниях, офисах традиционно устраивают фуршеты и дарят коллегам-женщинам недорогие подарки, сувениры, одаривают их вниманием и заботой. Некоторые организации устраивают корпоративы, объединяя два праздника — 23 Февраля и 8 Марта.

Угощения. Традиционно в этот день в семьях накрывают столы и зовут гостей, отмечают праздник вместе с родными и близкими людьми, в компаниях друзей. Готовят салаты, закуски, горячие блюда. Модным стало заказывать красивые тематические десерты — капкейки, торты и пирожные у частных кондитеров

8 Марта pexels.com

Как отдыхают 8 Марта 2022 года в РФ

Нерабочие выходные и праздничные дни в Российской Федерации регулируются статьёй 112 Трудового кодекса. Власти устанавливают продолжительность отдыха, и при необходимости переносятся выходные. То, как мы отдыхаем 8 марта, зависит от того, на какой день недели приходится праздник. В 2022 году россиян ожидают длинные выходные.

Длиться они будут с 6-го по 8-е число. 5 марта объявлено сокращённым рабочим днём, поэтому в производственном календаре будет всего на день меньше рабочих смен, чем обычно в полном рабочем месяце.

Это расписание характерно для тех, кто трудится по системе пятидневной рабочей недели. Для граждан с другим графиком могут быть установлены другие условия, поэтому о праздничных нерабочих днях лучше уточнять информацию у работодателя.

Интересные факты о 8 Марта

8 Марта официально отмечают более чем в 40 странах мира.

В некоторых странах (например, Лаос) 8 Марта не работают только женщины.

В Таджикистане название праздника в 2009 году было переименовано в День матери.

Самое масштабное поздравление в истории 8 Марта — советский луноход нарисовал на поверхности Луны в 1971 году большую восьмёрку.

Аналог 8 Марта совсем не 23 Февраля, а Всемирный день мужчин, отмечаемый в первую субботу ноября. Но этот праздник не так популярен в нашей стране.

До 1960-х годов не было принято дарить дамам цветы в Международный женский день.

Сейчас женщинам на 8 Марта совсем не хочется митинговать, а хочется проводить выходные с родными и близкими, устроить передышку и посвятить время себе. Согласитесь, что женщинам это нужно, хотя и есть те, кто считает этот праздник просто поводом для очередного застолья.

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