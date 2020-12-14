Историку Соколову вынесут приговор 25 декабря

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Суд в Санкт-Петербурге 25 декабря огласит приговор историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Как передаёт ТАСС, судья заявила, что наказание, избранное для Соколова, начнут оглашать в 12:30 мск.

В настоящее время в суде проходят прения сторон. Обвинение попросило приговорить историка к 15 годам лишения свободы по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Защита Соколова считает, что его можно наказать восемью годами лишения свободы.

По словам адвоката историка Сергея Лукьянова, выступившего на прениях, с учётом требований статьи 62 УК России, если лицо сотрудничало со следствием, то наказание не может превышать 10 лет заключения. Сколов свою вину признал полностью, однако он настаивает, что совершил убийство в состоянии аффекта, так как Ещенко оскорбила его детей.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Историк застрелил аспирантку из обреза, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от него. Некоторое время спустя пьяного Соколова вытащили из реки Мойки. При нём находился рюкзак, в котором обнаружили части тела девушки.

Известно, что между историком и убитой была близкая связь. Соколов утверждает, что взял обрез, чтобы напугать сожительницу. По его словам, он не помнит, что было дальше. Однако сторона обвинения настаивает, что убийство было хладнокровно спланировано, так как перед преступлением Соколов рассматривал на Google Картах набережные Мойки и Пряжки, писал NEWS.ru.