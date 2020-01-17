https://static.news.ru/photo/a10c464c-393b-11ea-a931-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил не делать из уголовного дела «ток-шоу».

Я очень сожалею о случившемся, но не прошу меня простить. Прощение здесь неуместно. Прошу лишь одно — не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу, — цитирует фигуранта KP.ru.

По мнению Соколова, его отношения с погибшей девушкой до начала сожительства являлись идиллией.

63-летнего историка и преподавателя СПбГУ 8 ноября 2019 года выловили из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко, учившаяся у Соколова. 10 ноября на допросе у следователей Соколов признался в расправе над девушкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соколов, находящийся в СИЗО, планирует дописать свой роман в колонии. Он готов отдать учреждению 50% гонорара от рукописи, чтобы ему позволили пользоваться компьютером. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников.