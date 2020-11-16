Историк Соколов подал иск к Первому каналу на тысячу рублей

https://static.news.ru/photo/c105b584-2812-11eb-8696-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Защита историка Олега Соколова подала иск к Первому каналу. Об этом сообщил его адвокат Александр Торгашёв.

Сторона Соколова выразила возмущение информацией, обнародованной бывшей возлюбленной учёного Екатериной Пржигодзкой в эфире передачи «Док-ток» с Ксенией Собчак. Адвокат заявил, что Соколов намерен взыскать с телеканала и со своей экс-спутницы по тысяче рублей за порочащие и не соответствующие действительности сведения об избиении Пржигодзкой, которое Соколов якобы совершил в 2008 году.

Действуя от имени своего доверителя, я также прошу в иске удалить данный выпуск передачи с сайта Первого канала и взыскать с Пржигодзкой и Первого канала по одной тысяче рублей в счёт компенсации морального вреда, — приводит слова Торгашёва РИА Новости.

Стоит отметить, что о побоях Пржигодзкая сообщала также в статусе свидетельницы в ходе слушаний по делу Соколова. По её словам, он вёл себя агрессивно и жестоко, угрожал убийством. Историк утверждал, что это неправда.

Соколов, напомним, признал вину в убийстве сожительницы, аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года. Он застрелил её из обреза, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от него. Следующим утром Соколова вытащили из реки Мойки. При нём находился рюкзак, в котором позже обнаружили части тела девушки.

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