Историк Соколов намерен в суде защитить свою честь и достоинство

https://static.news.ru/photo/e94c714a-fd4c-11ea-9b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко, подал иск в суд о защите чести и достоинства. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга его иск принял к производству.

Находящийся под арестом Соколов остался недоволен документальным фильмом под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Лента вышла 22 мая на видеоплатформе Premier. Историк предъявил претензии Екатерине Пржигодзкой, которую называют его экс-студенткой и возлюбленной, а также к ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.

Пржигодзкая, требует истец, должна записать видеобращение и признать в нём содержащиеся в ленте сведения не соответствующими действительности, а также удалить её. Соколова устроит, если суд взыщет с ответчиков по 1 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Предварительное слушание состоится 13 октября.

Историка обвиняют в убийстве, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Его задержали в ноябре 2019 года в Петербурге, когда он пытался избавиться от частей тела убитой им Ещенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокурор огласил в суде список вещей, обнаруженных в квартире Олега Соколова. На заседании гособвинитель сообщил о найденных в квартире на набережной Мойки пакете с человеческой головой, обрезе ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десяти коробках с патронами, топоре и пиле. Там же были обнаружены вещи убитой девушки: удостоверение аспиранта, студенческий билет, а также выброшенные в мусорное ведро украшения со следами крови.