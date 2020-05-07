Историк Корнилов: США хотят демонизировать СССР и забрать победу себе

https://static.news.ru/photo/7fcb983e-9084-11ea-aaa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Пентагон накануне торжеств по случаю победы над фашистской Германией выложил презентацию о Второй мировой войне, где речь идёт практически только о заслугах США, а Советский Союз представлен как зачинщик и оккупант. Историк Владимир Корнилов обвинил Вашингтон в манипуляции фактами и в попытке присвоить победу.

В беседе с изданием «Политика сегодня» Корнилов заявил , что у неосведомлённых людей после просмотра презентации Пентагона может сложиться впечатление, будто США и СССР воевали между собой.

Краткое её изложение выглядит примерно так: Германия и СССР начали агрессивную войну, напав на Польшу, а США и союзники победили, — охарактеризовал презентацию Корнилов.

Историк заметил, что попытка Вашингтона присвоить победу исключительно себе и демонизировать СССР была бы смешной, если бы на подобной информации не росли новые поколения американцев.

Отсюда идут эти ляпы, когда дипломаты США заявляют, что Освенцим освободили американские солдаты. У них уже в голове не укладывается: «Как советские? Они же могли только захватывать и убивать!» Так что, к сожалению, все это очень печально, — резюмировал Корнилов.

25 апреля, в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление, сообщал NEWS.ru. Барельеф с изображением встречи на Эльбе был показан в презентации Пентагона, однако при этом не было упомянуто о советских солдатах.