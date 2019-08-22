https://static.news.ru/photo/30e7fb1c-c506-11e9-a993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Продажи и консультирование, а также туристический и ресторанный бизнес признаны самыми стабильными среди сфер работы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией HeadHunter. Как передаёт «Лента.ру» , оно охватило третий квартал текущего года. Работники сфер информационных технологий, телекоммуникации, маркетинга, рекламы и PR также чувствуют комфорт и стабильность в своей деятельности.

Топ-менеджеры, сотрудники банков, а также работники, занятые в инвестиционной и лизинговой сферах, искусстве, медиа и развлечения, напротив, не считают свою работу стабильной.

Почти четверть жителей России опасаются увольнений. Меньше всех этому страху подвержены люди, занятые в науке и образовании. Больше всех — работники банков и сервиса.

Ранее News.ru писал, что Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что реальные зарплаты в России в июле 2019 года выросли на 3,5% в годовом выражении.