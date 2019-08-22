Продажи и консультирование, а также туристический и ресторанный бизнес признаны самыми стабильными среди сфер работы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией HeadHunter. Как передаёт
Топ-менеджеры, сотрудники банков, а также работники, занятые в инвестиционной и лизинговой сферах, искусстве, медиа и развлечения, напротив, не считают свою работу стабильной.
Почти четверть жителей России опасаются увольнений. Меньше всех этому страху подвержены люди, занятые в науке и образовании. Больше всех — работники банков и сервиса.
Ранее News.ru писал, что Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что реальные зарплаты в России в июле 2019 года выросли на 3,5% в годовом выражении.