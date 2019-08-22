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Продажи и консультирование, а также туристический и ресторанный бизнес признаны самыми стабильными среди сфер работы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией HeadHunter. Как передаёт «Лента.ру», оно охватило третий квартал текущего года. Работники сфер информационных технологий, телекоммуникации, маркетинга, рекламы и PR также чувствуют комфорт и стабильность в своей деятельности.

Топ-менеджеры, сотрудники банков, а также работники, занятые в инвестиционной и лизинговой сферах, искусстве, медиа и развлечения, напротив, не считают свою работу стабильной.

Почти четверть жителей России опасаются увольнений. Меньше всех этому страху подвержены люди, занятые в науке и образовании. Больше всех — работники банков и сервиса.

Ранее News.ru писал, что Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что реальные зарплаты в России в июле 2019 года выросли на 3,5% в годовом выражении.

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