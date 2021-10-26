Исследование: медианные зарплаты в России выросли на 9,2%

Новое исследование «СберИндекса» и «Работы.ру» показало, что медианные зарплаты в 2021 году выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так на первом месте оказалась сфера информационных технологий и коммуникаций, зарплата сотрудников за год выросла на 13,5%. Об этом сообщают «Известия».

На втором месте оказались финансы и страхование (13,1%), далее следует торговля (12,9%). На четвёртом месте оказался гостиничный и ресторанный бизнес (12,8%). При этом сотрудники медицинских учреждений потеряли в зарплате почти один процент. Авторы исследования связывают это с тем, что медики в прошлом году получили значительные надбавки за работу с коронавирусными пациентами.

Эксперты отмечают, что в настоящее время наблюдается рекордно низкое число безработных. При этом число вакансий за время пандемии увеличилось. Об этом свидетельствую данные крупнейших рекрутинговых сайтов.

Ранее замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что небольшое количество нерабочих дней объясняется сократившимся инкубационным периодом коронавируса, который наблюдается у «дельта»-штамма. По его словам, сейчас COVID-19 проявляется за неделю.

Эксперт отметил, что пациент наиболее заразен за два дня до проявления клинических симптомов болезни. Поэтому период, который был выбран для нерабочих дней, оправдан, заключил он.