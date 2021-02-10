Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/e5507e9c-6c19-11eb-8a1a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники в России стали использовать для обмана новую легенду, выбирая в жертвы ипотечных заёмщиков. Зная дату платежа и его размер, они пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные им счета.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что мошенники оставляют жертву в покое, когда узнают, что она намерена платить в отделении банка.

Целью легенды с ипотечными платежами является формирование у жертвы доверия к злоумышленникам. После этого им проще спровоцировать жертву к совершению действий, необходимых злоумышленникам. Также мошенники могут сообщать заёмщикам о том, что реквизиты банка изменились, поэтому платить предстоит по другим реквизитам, иначе возможен штраф.

Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги. Естественно, средства попадут на счета мошенников, — цитирует агентство представителя отдела безопасности одного из банков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что всевозможные криминальные кол-центры, откуда мошенники звонят россиянам, зачастую работают в других государствах. Об этом заявил первый заместитель начальника бюро МВД Олег Козлов. По его словам, речь идёт прежде всего о странах ближнего зарубежья. При этом определить местонахождение преступников бывает достаточно сложно.