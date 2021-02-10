Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники в России стали использовать для обмана новую легенду, выбирая в жертвы ипотечных заёмщиков. Зная дату платежа и его размер, они пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные им счета.
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Целью легенды с ипотечными платежами является формирование у жертвы доверия к злоумышленникам. После этого им проще спровоцировать жертву к совершению действий, необходимых злоумышленникам. Также мошенники могут сообщать заёмщикам о том, что реквизиты банка изменились, поэтому платить предстоит по другим реквизитам, иначе возможен штраф.
Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги. Естественно, средства попадут на счета мошенников, — цитирует агентство представителя отдела безопасности одного из банков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что всевозможные криминальные кол-центры, откуда мошенники звонят россиянам, зачастую работают в других государствах. Об этом заявил первый заместитель начальника бюро МВД Олег Козлов. По его словам, речь идёт прежде всего о странах ближнего зарубежья. При этом определить местонахождение преступников бывает достаточно сложно.