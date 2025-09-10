Инжир и камамбер: идеальное сочетание в открытом пироге

Тарт с инжиром и камамбером — это изысканное блюдо, которое сочетает сладость свежего инжира и нежную соленость расплавленного сыра. Хрустящее бездрожжевое тесто служит идеальной основой для этого гармоничного сочетания вкусов. Такой тарт станет прекрасным выбором для фуршета, легкого ужина или изысканной закуски к вину.

250 г бездрожжевого теста раскатывают в круг, формируя бортики. Равномерно распределяют 100 г нарезанной моцареллы и нарезанный кубиками камамбер. Сверху выкладывают 4 нарезанных инжира. Смазывают края теста желтком. Выпекают при 200°C 20-25 минут до золотистого цвета теста и расплавления сыра. Готовый тарт украшают дроблеными грецкими орехами и сбрызгивают медом.

Подают теплым, чтобы полностью раскрыть вкус и аромат сыра.

