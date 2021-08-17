Интервью Навального о «соратниках-крысах» оказалось фейком

Журналистка Елена Вавина, которая указана как автор интервью с оппозиционером Алексеем Навальным на грузинском портале ambebi.ge, сообщила NEWS.ru, что не говорила с политиком и сама увидела этот материал несколько минут назад.
Я, честно говоря, не понимаю, что это такое. Мне 10 минут назад прислали коллеги из другого издания ссылку на этот материал, попросили подтвердить, а я интервью у Алексея Навального никогда не брала. Я экономический журналист, пишу в основном про энергетику, «нефтянку», налоги. Про политику я никогда не писала, с Навальным никогда не общалась, — подчеркнула она.
По её словам, в материале грузинского издания написано, что она работает в «Бизнес Ньюс Медиа» и «Аргус Медиа». Она сотрудничала с ними, но давно, а сейчас работает на «Вот Так ТВ». Журналистка ещё не пыталась связаться с грузинским изданием.
Сейчас я пока читаю это интервью. Потом я попробую с ними связаться, попрошу их прокомментировать и удалить, — отметила она.
Адвокат Навального Вадим Кобзев отказался комментировать произошедшее, отметив, что слышит об этой ситуации от журналиста NEWS.ru.
17 июля на грузинском сайте ambebi.ge
На следующей день его
Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.