Интервью Навального о «соратниках-крысах» оказалось фейком

Журналистка Елена Вавина, которая указана как автор интервью с оппозиционером Алексеем Навальным на грузинском портале ambebi.ge, сообщила NEWS.ru, что не говорила с политиком и сама увидела этот материал несколько минут назад.

Я, честно говоря, не понимаю, что это такое. Мне 10 минут назад прислали коллеги из другого издания ссылку на этот материал, попросили подтвердить, а я интервью у Алексея Навального никогда не брала. Я экономический журналист, пишу в основном про энергетику, «нефтянку», налоги. Про политику я никогда не писала, с Навальным никогда не общалась, — подчеркнула она.

По её словам, в материале грузинского издания написано, что она работает в «Бизнес Ньюс Медиа» и «Аргус Медиа». Она сотрудничала с ними, но давно, а сейчас работает на «Вот Так ТВ». Журналистка ещё не пыталась связаться с грузинским изданием.

Сейчас я пока читаю это интервью. Потом я попробую с ними связаться, попрошу их прокомментировать и удалить, — отметила она.

Адвокат Навального Вадим Кобзев отказался комментировать произошедшее, отметив, что слышит об этой ситуации от журналиста NEWS.ru.

17 июля на грузинском сайте ambebi.ge появилось интервью, которое Вавина якобы взяла у Навального, находящегося в колонии. В нём оппозиционер называет сбежавших соратников «крысами, сбегающими с тонущего корабля» и говорит о желании российских властей защитить своих граждан и об эффективности российского правительства.

На следующей день его перевёл URA.RU, отметив, что оно может быть фейком, и не называя Вавину.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.