https://static.news.ru/photo/d9f0e722-bb52-11e9-ae99-fa163e074e61_660.jpg Леди Гага Фото: Theresa Shirriff/AdMedia/Global Look Press

Российский трафик Instagram в июле стал рекордным для 2019 года. Он достиг 246,87 млн посещений с десктопов и мобильных устройств. Исследователи связывают это с флешмобом из-за Леди Гаги.

Рост трафика на 12,1% выше, чем в январе этого года, и на 24,8% выше, чем в феврале — самом неудачном для Instagram месяце с точки зрения трафика из России, рассказал РБК представитель исследовательской фирмы SimilarWeb.

В прошлом месяце русскоязычные пользователи Instagram активно комментировали посты Леди Гаги. Пристальное внимание к аккаунту поп-дивы последовало после информации о том, что к ней от российской модели Ирины Шейк ушёл американский актёр Брэдли Купер. В итоге аудитория от обсуждения личной жизни звёзд переключилась на свои проблемы. Люди начали писать о беззаконии и жаловаться на чиновников. А депутат Госдумы Дмитрий Ионин даже начал вести приём граждан в Instagram Леди Гаги.

Число комментариев под публикацией от 16 июля уже превысило 1 млн.

Ранее News.ru сообщал, что мать Леди Гаги — Синтия Джерманотта — прокомментировала скандальное расставание российской модели Ирины Шейк и актёра Брэдли Купера. По её словам, «во всём всегда виноваты мужчины».