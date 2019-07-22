https://static.news.ru/photo/0de499cc-acb0-11e9-9506-fa163e074e61_1024.jpg Синтия Джерманотта и Леди Гага Фото: imago stock&people/Global Look Press

Мать американской певицы и актрисы Леди Гаги — Синтия Джерманотта — прокомментировала скандальное расставание российской модели Ирины Шейк и актёра Брэдли Купера.

Синтия Джерманотта ответила на небольшое интервью сотрудницам салона красоты по просьбе российских журналистов. До этого корреспонденты из РФ пытались подкараулить мать певицы возле ресторана в Нью-Йорке, которым она владеет, а также возле салона, но охранники заведения попросили её не беспокоить. При этом мастера согласились узнать самостоятельно у Джерманотты, как она относится к тому, что её дочь разрушила союз Шейк и Купера, сообщает «Комсомольская правда».

Во всём всегда виноваты мужчины, — ответила мать Леди Гаги.

Как писал News.ru, певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа. Гага уже месяц живёт в нью-йоркском особняке артиста. Купер позволил артистке освежить дизайн дома, а также выбрать новую мебель.

Россиянки начали активно и в негативном ключе комментировать все новые фото американской певицы и актрисы Леди Гаги после того, как она переехала к актёру Брэдли Куперу. Они называют её разлучницей. В числе комментариев в её Instagram: «Не люблю тебя больше, разлучница», «Гага, скинь номерок Купера», «Гага, отпусти Купера! Не губи мужика».