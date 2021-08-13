Чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк несколько лет жил в России, параллельно путешествуя по территории страны. Проанализировав увиденное, иностранец назвал три главных качества русских людей. Свои наблюдения он передал изданию Vikend Dnes.

Турист считает, что русских сложно понять из-за их непостоянности.

С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьёзно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно, — заявил чех.

Помимо этого, он заметил: русские довольно часто не держат обещания и не отвечают на полученные сообщения. Понаблюдав за жителями страны, Грабал-Крондяк сделал вывод, что за милыми и дружелюбными русскими людьми могут скрываться «закомплексованные, желчные натуры».

Несмотря на два негативных качества, турист выявил и одно положительное: многие русские гостеприимны, заявил он. По словам Грабал-Крондяка, во многих частях России он чувствовал себя как дома.

Ранее сообщалось, что китаец назвал самые вкусные российские блюда. В топе иностранца — тульский пряник, плов и мороженое.