«Иногда и похмеляются»: орнитолог рассказал об истоках птичьего пьянства Орнитолог Мишин: некоторые птицы «похмеляются», но не специально

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Птицы не пьют в привычном для человека понимании, но не специально могут наесться забродивших ягод и даже «похмелиться», рассказал NEWS.ru орнитолог Вадим Мишин. Он сообщил, что такое обычно бывает после сильных заморозков, когда из-за потепления внутренняя структура ягод нарушается, а оболочка при этом остается твердой.

Вот свиристель, не чуя подвоха, продолжает вроде бы заниматься привычным делом, но при этом уже «хмелея». Еще достаточно интересно, что у птиц также есть и похмелье, и белая горячка. Причем, хоть и не специально, но свиристель, как говорится, иногда и «похмеляется», — отметил орнитолог.

Мишин добавил, что «птичьего запоя» в природе не существует. По его словам, если с птицами нечто подобное и происходит, то совершенно случайно.

Ранее Мишин рассказывал, как вести себя при встрече с соколом. Он говорил, что птицу не нужно трогать или пытаться покормить. Хищные пустельги и чеглоки из семейства соколиных, по его словам, реагируют на людей довольно спокойно, вмешиваться же в жизнь птицы стоит, только если она ранена.

Специалист добавил, что пустельг и чеглоков в Московском регионе много и в городах, и в пригородах. Пустельги — очень полезные птицы, они охотятся на мелких грызунов и не дают распространяться инфекциям. Чеглоки — перелетные, они улетают на юг, после чего возвращаются и выводят потомство.