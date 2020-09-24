Инициатор выдвижения Путина на Нобелевскую премию рассказал о своей идее

https://static.news.ru/photo/fae1a266-fe6b-11ea-ac87-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Накануне российский писатель и главред газеты «Президент» Сергей Комков заявил, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. По словам литератора, он направил заявку в Осло 10 сентября.

Путин номинирован по двум позициям — за то, что 27 стран мира получили гуманитарную и медицинскую помощь в период пандемии, и за внесение поправки с понятием «Бог» в Конституцию России. Как подчеркнул Комков, российский президент достоин премии.

Он также рассказал, что в день, когда поступила его заявка, американская сторона узнала о ней и дала команду подать также заявку на Дональда Трампа.

Но, я извиняюсь, номинировать Трампа за некую частную инициативу по Ближнему Востоку и сравнить это с тем, что сделал Владимир Путин — несопоставимо. Это будет своего рода политическим экзаменом для Нобелевского комитета мира, — цитирует Комкова «Радио Sputnik» в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, публицист и политолог Анатолий Вассерман прокомментировал выдвижение президента Путина на Нобелевскую премию. По его словам, российский лидер как никто другой достоин её получения, однако премию ему не присудят. Вассерман отметил, что надеется, что Путин не получит премию, поскольку за последние лет 10–15 её репутация «испорчена предыдущими награждениями, что называется, до тошноты».