Информатор Gulagu.net вывез из РФ новый видеоархив с пытками заключённых

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что во Францию вывезен ещё один видеоархив на 200 гигабайт с пытками заключённых. Речь идёт о видеозаписях из пенитенциарных заведений Красноярска, Забайкалья и Приморского края. По его словам, новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах. А также что в них участвуют в том числе и сотрудники ФСБ, говорится в заявлении, размещённом в Telegram-канале правозащитной организации.

Мы продолжим публикацию секретного видеоархива ФСБ и ФСИН. Покажем, как в России — не только в Саратове, но и в других регионах бьют и пытают людей. Как это делают агенты из числа заключённых, по команде, по поручению сотрудников в форме. И у нас уже есть конкретные доказательства и видео с преступлениями, которые совершаются не только сотрудниками ФСИН, но даже сотрудниками ФСБ, — завил Осечкин.

По словам Осечкина, он решил публично рассказать о самолёте, который на момент записи всё ещё находился в воздушном пространстве России, чтобы избежать возможных провокаций властей.

Ранее сообщалось, что МВД РФ вновь объявило Осечкина в розыск. Отмечалось, что в графе особых примет уточняется , что Осечкин «переобъявлен» в розыск.

Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы.