Инфекционист сообщил о летальных случаях среди детей с COVID-19

В России зафиксированы случаи госпитализации в реанимацию детей после заражения коронавирусом. Как заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в ходе пресс-конференции «COVID-19 и дети», есть уже и летальные исходы, передаёт РИА Новости.

Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть, — сказал он.

При этом инфекционист не смог рассказать о возможных противопоказаниях для вакцинации детей от коронавируса. По его словам, говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.

Ранее профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина заявила, что широкое распространение коронавируса привело к большему количеству заражений среди младенцев. Чаще стали болеть их матери и при беременности, и уже во время родов.

По прогнозу главврача московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, иммунизация детей от COVID-19 в России начнётся к январю 2022 года.