Инфекционист рассказал о способности кори обнулять иммунитет Инфекционист Поздняков: переболевшие корью могут потерять иммунитет к другим заболеваниям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что у людей, переболевших корью, может исчезнуть иммунитет к другим заболеваниям. Он в беседе с URA.RU объяснил это тем, что перенесенные заболевания очень сильно «сажают» иммунитет.

Перенесенные заболевания являются очень сильным иммуносупрессивным фактором, то есть очень сильно «сажают» иммунитет. Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет, — пояснил кандидат медицинских наук.

По мнению Позднякова, корь требует серьезного карантина, поскольку является самой заразной из всех известных инфекций. Вероятность заболевания при контакте составляет 100%, отметил он. Именно поэтому даже один выявленный случай приводит к «закрытию» целого здание, рассказал врач.