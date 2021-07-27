Инфекционист рассказал о показателях заражения COVID-19 у грудных детей

Грудные дети стали заражаться индийским штаммом COVID-19 в 26 раз чаще. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще.. Как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети «дельта»-штаммом, — заявил Тимаков.

Он также добавил, что осенью в России следует ждать роста заболеваемости коронавирусом. Россияне будут возвращаться из отпусков на фоне сезонного снижения иммунитета.

Тимаков также сообщил, что половина населения страны не хочет вакцинироваться. Большинство из них — сомневающиеся, антипрививочников едва 5%.

Ранее Тимаков заявил, что большинство населения России не готово к встрече со штаммом «дельта» и высока вероятность того, что многие им заразятся.

Шанс избежать этого есть у переболевших или привившихся ранее, если они пройдут ревакцинацию. Однако тех, кто готов сделать прививку после болезни, не много, а прививающиеся впервые получат иммунитет только через полтора месяца.