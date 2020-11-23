Инфекционист отметила, что РФ справляется с ростом заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/26497cb2-2d92-11eb-bc17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России, при росте новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, не отмечается увеличение числа смертей в результате COVID-19. Следовательно, отечественная система здравоохранения с нагрузкой справляется. С таким заявлением выступила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

По данным на 23 ноября, за сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из больницы были выписаны 16 002 человека. Скончался 361. Общее число заразившихся в России составило 2 144 502 человека, излечились за всё время пандемии 1 611 445, умерли 36 540 россиян.

При росте заболеваемости мы не видим существенного роста летальных исходов. Система здравоохранения справляется с этой нагрузкой, — цитирует инфекциониста РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Малинникова заявила, что на данный момент в России достаточно действующих антикоронавирусных ограничений.