Инфекционист назвал сроки, когда COVID-19 может стать как обычный насморк

Коронавирус через пять-десять лет может стать как обычный насморк, даже люди с антителами будут заражаться им в лёгкой форме. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте.

Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук отметил , что существует четыре пандемичных вида коронавируса, иммунитет к которым вырабатывается у людей ещё к 20 годам.

Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется лёгкий насморк... И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдёт по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через 5 или 10 лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но всё равно будут им болеть в лёгкой форме, не более. Он станет как насморк, — пояснил Питте.

Он считает, что при отсутствии вакцин от смертоносной инфекции коллективный иммунитет к ней выработался бы у людей после шести-десяти волн заражений.

Коронавирус будет мутировать, и появятся мутации, которые будут быстрее заражать или быстрее передаваться, — подчеркнул Питте.

Инфекционист добавил, что вакцины должны защищать людей от так называемого эффекта «длинного ковида», который встречается у пациентов, перенёсшим смертоносную инфекцию. Он не исключил, что придётся прививать также и детей.

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