Инфекционист рассказал, сколько держится иммунитет после COVID-19

После перенесённого коронавируса иммунитет держится полгода. Об этом для Вести FM сообщил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Через полгода падение иммунитета индивидуально, у каждого он снижается с разной скоростью.

Считается, что через девять месяцев 25% людей уже потеряют этот иммунитет. Если не делать ревакцинацию, вероятность заболеть через полгода после заболевания возрастает на 5-10% каждый месяц. Ревакцинацию можно делать любой прививкой, — объяснил Тимаков.

Также он заявил, что даже через полгода показатель антител остался высоким, это могут быть уже не активные антитела, они не защитят от болезни. Если же симптомов COVID-19 не было, а человек узнал о прошедшей болезни по анализам, иммунитет мог и не выработаться, нужно вакцинироваться уже через месяц.

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